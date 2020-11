Recovery Fund, Furlan: opportunità da non sprecare

(Teleborsa) - "Non bisogna disperdere un solo euro delle risorse che arriveranno dall'Europa con ilQuesta grande opportunità non si presenterà una seconda volta, soprattutto per le Regioni del Mezzogiorno". Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl,, intervenuta al Convegno promosso da Cisl Basilicata a quarant' anni del terremoto dell'Irpinia e Basilicata."Ricordare oggi la tragedia del terremoto terribile che quarant'anni fa sconvolse una parte del nostro paese, provocando morte e distruzione, deve farci riflettere rispetto a quello che bisogna fare per ricostruireNon dobbiamo commettere gli errori del passato ed anzi far tesoro delle esperienze vissute che hanno funzionato. Gli investimenti nella prevenzione del rischio sismico ed il rispetto del territorio rimangono fondamentali per preservare le vite umane, ridurre le diseguaglianze sociali, costruire condizioni di sviluppo economico", ha ricordato la leader Cisl."L'intero Sud - prosegue -rispetto al resto del paese e all'Europa. Il tema è non solo avere più risorse finanziarie, ma avere soprattutto lae di saper spendere con efficacia ed efficienza i fondi pubblici, puntando in primo luogo a rafforzare la sanità territoriale, oggi assolutamente inesistente,".