Rete Unica: Gualtieri e Patuanelli scrivono a Enel

Enel

(Teleborsa) - In relazione alla valutazione delle offerte di acquisto della quota diin, il Governo auspica "che codesta società, nel perseguimento dell'interesse aziendale, consideri laper il Paese del progetto di costituzione della cosiddetta, ossia di una rete integrata, aperta all'accesso ed al coinvestimento di tutti gli operatori di mercato interessati". È quanto il ministro dell'Economia,, e dello Sviluppo Economico,, hanno scritto in unaal presidente e all'amministratore delegato di Enel sul progetto della rete unica con Tim.La lettera, un non troppo velato pressing che spinge per coinvolgere Open Fiber, controllata di Enel, e il fondo Macquarie, che dovrebbe acquistarne delle quote, alla creazione della rete unica con Tim, arrivada parte della società guidata da"Il Governo ritiene che tale progetto - prosegue la lettera - sia la base di partenza per consentire l'ottimizzazione ed il potenziamento degli, accelerando la transizione tecnologica del Paese, in coerenza con gli obiettivi delineati nel piano, e assicurando così, quanto prima, a cittadini ed imprese un accesso efficace, efficiente, sicuro e paritario ai servizi pubblici. Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, tale obbiettivo risulta quanto mai"."In considerazione di tali auspicate ricadute, che consideriamo estremamente positive per il Paese - concludono i due ministri - il Governo, come più volte pubblicamente manifestato, valuta con favore la creazione della società della cosiddetta rete unica purché, come comunicato al mercato alla fine dello scorso mese di agosto dai soggetti promotori, sia- ed auspica che, nell'ambito della propria autonomia decisionale, le scelte di codesta società contribuiscano al, con la piena consapevolezza, da parte di chiunque dovesse acquistare, degli obiettivi sopra delineati".