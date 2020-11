Terna, 85 milioni di euro per nuovo elettrodotto Italia-Austria

Terna

(Teleborsa) - Con un investimento daha avviato i lavori per la realizzazione di undi collegamento. Il progetto prevede la costruzione di una linea elettrica a 220 kV che congiungerà la stazione di, in Alto Adige, con quella austriaca di, attraverso uncompletamente interrato e quindi con ridotto impatto paesaggistico.Il progetto consentirà a Italia e Austria di, raddoppiando quella attuale. Grazie all’interconnessione, inoltre, sarà possibile integrare maggiormente le risorse rinnovabili e migliorare l’efficienza e l’affidabilità della rete elettrica, con conseguente incremento della qualità e della continuità della forniture. Il progetto di Terna, che già, prevede 24 mesi di cantieri e diverse imprese specializzate coinvolte."Questo progetto costituisce un tassello fondamentale nella strategia di Terna che punta a rendere l’Italia l’hub elettrico dell’Europa" - ha dichiarato- Grazie al nostro piano industriale, l’Italia sarà sempre più collegata con i Paesi del Mediterraneo da un lato e con Austria, Svizzera e Francia dell’altro, aiutando l’Europa a raggiungere gli sfidanti obiettivi del Green New Deal".