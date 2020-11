Aldo Mazzocco premiato come 'Professional of the Year Real Estate' ai Financecommunity Awards 2020

(Teleborsa) -è stato premiato come 'Professional of the Year Real Estate' nel corso dei, evento insvoltosi nella serata del 23 novembre. L'è stato riconosciuto dalla comunità finanziaria come "professionista esperto ma sempre sulla cresta dell’onda e stimato dal mercato, guida con mano sicura il principale investitore di matrice italiana nel settore real estate".Un riconoscimento che, come ha confermato lo stesso Mazzocco, premiadel primo gruppo assicurativo italiano,: "In questi tre anni insieme alla mia squadra di Generali Real Estate abbiamo riorganizzato le proprietà immobiliari del Gruppo. Ora puntiamo a crescere per continuare a competere con i più importanti operatori internazionali del settore".Il premio ad Aldo Mazzocco è stato attribuito da una autorevole giuria che, insieme alla redazione dit, ha, dalle banche ai fondi di investimento, dagli asset manager agli advisor che nel corso dell'anno si sono distinte maggiormente per reputazione e attività. Giunti alla sesta edizione, i Financecommunity Awards sono l'annuale evento organizzato da Financecommunity.it che punta a dare risalto ai professionisti del settore finanziario e alle eccellenze che nel corso dell’anno si sono distinte per numero e tipo di operazioni seguite, per il valore dei deal e per le loro peculiarità.