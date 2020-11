Appuntamenti e scadenze del 24 novembre 2020

Abercrombie & Fitch

Abitare In

Best Buy

Dell Technologies

Dollar Tree

Gap

Guess

Hp Incorporation

Snam

Solutions Capital Management Sim

(Teleborsa) -Annual Workshop: ESCB Research Cluster 2 - 4°workshop annuale del gruppo di ricerca del SEBC su "Economia internazionale, politica fiscale, economia del lavoro, competitività e governance dell'UEM". Quest'anno il workshop affronta le questioni relative alla crisi Covid, al commercio internazionale, la politica fiscale, la produttività e il mercato del lavoro. Evento in modalità virualeBCE - Christine Lagarde partecipa alla tavola rotonda virtuale su "Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development" organizzato dalle Nazioni Unite9.00 - CNEL - Consiglio di Presidenza10.00 - CNEL - Evento istituzionale - Audizione innanzi le Commissioni congiunte Bilancio Camera e Senato sul DDL recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale triennio 2021- 2023. In collegamento telematico15.00 - Webinar "Brexit, le evoluzioni fiscali e doganali alla fine del periodo transitorio" - Le evoluzioni fiscali e doganali della Brexit alla fine del periodo transitorio che porterà definitivamente fuori dall’Unione Europea il Regno Unito, saranno al centro del webinar, durante il quale verrà presentato il Protocollo siglato tra Consiglio Nazionale Commercialisti e Agenzia Dogane e Monopoli15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive