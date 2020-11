Coronavirus, Arcuri: un punto vaccini ogni 20 mila abitanti

(Teleborsa) - Un punto di "conservazione e somministrazione" diogni 20 mila cittadini. È quanto ha assicurato in audizione presso la commissione Bilancio del Senato il Commissario per l'emergenzapresentando ila cui sta lavorando e che dovrà essere pronto nelle prossime settimane.Sono quattro le variabili di cui tener conto: distribuzione a carico dell'azienda produttrice o dello Stato acquirente, temperatura di conservazione, modalità di somministrazione, intervallo temporale tra la prima e la seconda dose. "Considerando le quattro variabili – ha detto – stiamo organizzando un piano che prevede il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni alle quali ho già chiesto di indicarmi i punti di somministrazione all'interno di".Il piano, ha aggiunto, "terrà conto delle scelte del Parlamento sulleche prioritariamente saranno oggetto della somministrazione"."Abbiamo già speso, che è la quota che l'Unione Europea ha chiesto all'Italia per acquisire la quantità di vaccini che sono stati finora predisposti – ha spiegato Arcuri – "il meccanismo di acquisizione e contrattualizzazione dei vaccini avviene all'interno di un pool dell'Unione Europea che raggruppa tutti i paesi che hanno sottoscritto l'accordo". In base a questo accordo ogni paese ha diritto ad una quota percentuale dei vaccini: quella dell'Italia è del 13,5%.