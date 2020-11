Coronavirus in Italia: oltre 23mila nuovi casi, impennata dei decessi

(Teleborsa) - "Oggi abbiamo, con 188.659 tamponi eseguiti mentre ieri erano 149.000, e quindi c'è stato un leggero aumento del numero dei positivi" Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute,alla conferenza stampa del ministero sull'analisi della situazione epidemiologica."Non posso negare la miaha aggiunto - certamenterappresenta un rischio per la diffusione dell'infezione. Poi vedremo quali saranno leA spaventare è ilche oggi sono, record di questa seconda ondata (record assoluto i 919 decessi registrati durante la prima ondata)."Credo che vedremo numeri di questo ordine di grandezza per i decessi ancora peri, poi auspicabilmente dovremmo cominciare a vedere un calo. È la parte più dolorosa e più sofferta da commentare". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Francocommentando il numero decisamente alto di decessi che si sono registrati oggi.Secondo Locatelli, inoltre, aprire gli"Nessuno sottovaluta l'impatto di una chiusura delle attivita' sciistiche però i numeri attuali non rendono compatibile una ipotesi di riapertura perchè vorrebbe dire esporre tutto il paese a una ripresa della curva epidemica e avere una concertazione europea è assolutamente fondamentale", ha affermato LocatelliQuanto allaha detto che è falso che "il Paese non si stia organizzando". "Al contrario - ha aggiunto Locatelli - si sta lavorando in maniera intensiva su come sviluppare il piano per la vaccinazione anti covid nel minore tempo possibile. Lo sforzo lo stiamo facendo per creare la strategia per uscire dalla pandemia. Ci sarà poi bisogno di uno stretto rapporto tra Governo e Regioni". Il Paese deve essereIntanto,. "Ottimo scambio di vedute oggi cosu Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo delle misure sanitarie sul Covid-19 in occasione del periodo natalizio, un’azione europea più efficace sul tema migrazione con i Paesi extra-UE, e su Brexit”. Lo ha scritto il Presidente del Consiglioriassumendo i temi di dialogo dell’incontro con la