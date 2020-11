Coronavirus, Regno Unito: fine lockdown nazionale e riapertura graduale dal 3 dicembre

(Teleborsa) - Riapertura parziale quella che è prevista neldopo ildeciso dal Governoche scadrà il prossimo 2 dicembre. Alzeranno la serranda infatti negozi non essenziali, palestre, ristoranti e pub solo in alcune aree del Paese con l'inizio del coprifuoco che verrà spostato alle 23.Nel suo messaggio video inviato alla Camera dei Comuni con cui ha annunciato l'delle misure, il primo ministro britannico ha sottolineato come l'incremento dei contagi sia ora in frenata, non senza avvertire che l'emergenza non è ancora alle spalle.Le restrizioni non verranno azzerate in attesa dei "progressi sui", ma torneranno a essere graduate a livello locale territorio per territorio secondo tre livelli di allerta. Prevista "un'esenzione" più ampia limitato a 5 giorni festivi in occasione del"in tutto il Regno Unito".