Falck Renewables ed Eni completano acquisizione progetto solare in Virginia (USA)

(Teleborsa) - Falck Renewables North America, e Eni New Energy US, attraverso Novis Renewables Holdings, LLC (Novis) – società partecipata rispettivamente al 51% e 49% – hanno completato l’acquisizione, da Savion, LLC (Savion), del progetto solare “ready to build” Westmoreland da 30 MW situato nel Westmoreland County, Virginia (US).Ilè di circa 35 milioni di dollari. La firma dell’accordo è stata annunciata in data 17 novembre 2020.Novis Renewables Holdings, LLC è controllata al 51% da Falck Renewables North America Inc. e partecipata al 49% da ENI New Energy US, LLC (Gruppo). Novis gestisce negli Stati Uniti 113 MW di energia solare e un sistema di batteria da 6,6 MWhr. Novis Renewables Holdings è consolidata integralmente da