MPS, completata offerta in opzione e prelazione per la scissione in favore di AMCO

Banca Monte dei Paschi

(Teleborsa) -ha comunicato che èper la. L'avvio del progetto era arrivato a inizio ottobre con la delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti dell'istituto, che prevedeva l'acquisto di 15.481.959 azioni ordinarie di MPS, rappresentative del 1,36% del capitale sociale della banca, su cui è stato esercitato ile di 8.883.843 azioni MPS, rappresentative del 0,78% del capitale sociale della banca, su cui è stato esercitato ilNell'ambito dell'offerta, ha reso noto l'istituto di Rocca Salimbeni che oggi ha, sono state, al prezzo unitario di 1,339 euro (pari al valore di liquidazione) corrispondenti aldella banca. Durante il periodo di offerta, sono pervenute dagli intermediari comunicazioni di rettifica dei dati relativi al numero delle azioni di MPS oggetto del diritto di recesso e delle azioni ordinarie di MPS oggetto del diritto di vendita, derivanti da errori materiali. A seguito di tali comunicazioni, le azioni oggetto del diritto di recesso ammontano a complessive 15.528.390, rappresentative del 1,36% del capitale sociale della banca, per un controvalore complessivo di liquidazione pari a 20.792.514,21 euro, mentre le azioni oggetto del diritto di vendita sono 8.909.391, rappresentative dello 0,78% del capitale sociale della banca, per un controvalore complessivo di liquidazione di 11.929.674,55 euro.All'esito dell'offerta, si legge in una nota dell'istituto di Rocca Salimbeni, leoggetto del diritto di recesso o del diritto di venditapresso gli azionisti della banca sonodella banca e a un. Oggi, MPS ha quindi avviato undelle, tramite unariservata a investitori qualificati nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, investitori istituzionali al di fuori dell'Unione Europea e del SEE con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale l'ABB non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità.