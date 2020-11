Open Fiber, Starace: "A Cdp controllo operativo in caso di uscita di Enel"

Enel

(Teleborsa) - Nel caso di vendita della quota didi cuiè azionista con il 50% insieme a"il controllo statale viene esercitato tramite Cdp che è l'altro azionista di Open fiber. Cdp dovrà assumere il controllo operativo dell'asset". È quanto ha affermato l'nel corso della conferenza stampa seguita allache visto largo spazio dedicato alla questione della Rete unica. "Se il prezzo è giusto e se le condizioni sono quelle giuste forse è un bene per noi uscire da Open Fiber. Perché no", ha sottolineato l'Ad facendo intendere la volontà di una prossima vendita della partecipazione di Enel per la quale la multinazionale ha ricevuto un'offerta dal"È chiaro – ha proseguito Starace – che nel modello stewardship che abbiamo annunciato oggi, vediamo generazione di valore, e quando la nostra attività magari non crea più valore aggiunto, non è giustificata. Ora si può dibattere se questo sia il caso di Open Fiber. Crediamo che se ci fosse una buona opportunità di creare valore noi venderemmo subito. Abbiamo sempre detto che a un certo punto la nostra missione sarebbe potuta essere conclusa e avremmo monetizzato il valore generato. Open Fiber ha creato un valore enorme, senza Open Fiber l'Italia sarebbe all'ultimo posto della classifica europea per digitale e infrastrutture, ora si trova a metà classifica e si sta spostando verso i primi posti della classifica. Tutto questo grazie a Open Fiber che ha portato la fibra a più di 10 milioni di case, due volte tanto quanto fatto dall'incumbent. Ecco perché tutti parlano di Open Fiber, perché ha fatto qualcosa di incredibile". In tale quadro – ha sottolineato Starace – la"non influisce", sulle scelte del gruppo e anzi "ci rafforza sulla nostra decisione di aver fatto bene a far partire Open fiber perché senza Open Fiber non ci sarebbe da parlare di rete unica". Senza Open Fiber – ha aggiunto l'Ad – "ci sarebbe già una rete unica che sarebbe quella che avevamo, cioè una rete che non portava fibra da nessuna parte. Il fatto di aver fatto partire Open Fiber finalmente ha fatto partire anche l'Italia nel campo del digitale e siamo contenti che questa cosa finalmente sfoci in una rete unica nuova che non è quella di prima ma che sia aperta a tutti, che non abbia un controllo verticalmente integrato nelle mani dell'operatore incombente come la lettera dei ministri ha sottolineato".Rispondendo a una domanda sulla– di cui Enel ha il 21% e di cui ha opzioni a prendere il controllo al 100% entro il 2021 da Cinven – Starace ha, inoltre, chiarito che Macquarie è uno dei tanti potenziali partner in Brasile in Ufinet e "non c'è nessuna particolare correlazione tra Ufinet e Open Fiber". Per arrivare a una decisione sull'opzione a rilevare il 100% l'Ad ha evidenziato che c'è tempo fino alla fine del 2021.