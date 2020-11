Record per il Dow Jones, superati i 30.000 punti

Dow Jones

(Teleborsa) -per il, che ha superato per la prima volta i, grazie alle buone notizie sullo sviluppo di uncontro la Covid-19 e a quelle sull'avvio dellatra l'amministrazione Trump e il presidente elettio Joe Biden.L'indice delle 30 blue chip ha impiegato, una scalata molto più veloce rispetto alla precedente scalata di 10.000 punti, che ha richiesto quasi due decenni. In particolare, il passaggio da 29.000 a 30.000 ha richiesto al Dow Jones circa 10 mesi. Aaveva superato i, prima dia causa della prima ondata di coronavirus.Ilscambia appena sopra i 12.000 punti, dopo aver superato i 10.000 per la prima volta a giugno e aver sofferto meno la crisi primaverile. Anche l'è ai massimi storici, dopo essere risalito del 65% da quando è crollato a un minimo di oltre tre anni a marzo.