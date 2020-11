Debole il mercato americano per i dati sulla disoccupazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,56%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.628 punti. Guadagni frazionali per il(+0,51%); senza direzione l'(-0,05%).A rallentare gli indici statunitensi sono i 778mila sussidi di disoccupazione chiesti la scorsa settimana , la seconda settimana consecutiva con le richieste in aumento da fine luglio, segno che lein parti degli Stati Uniti si stanno facendo sentire sulAndamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,47%),(-0,85%) e(-0,85%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,21%),(+0,88%) e(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,54%.In apnea, che arretra del 2,42%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,84%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,80%.(+8,35%),(+6,26%),(+2,86%) e(+2,50%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,07%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,59%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,52%.Affonda, con un ribasso del 2,14%.