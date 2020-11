easyJet riduce flotta sulle tre basi italiane

(Teleborsa) -ha informato le, ie idella propria intenzione di avviare – nei tempi e nei modi previsti dalla legge e considerate le attuali restrizioni – unper far fronte all’impatto senza precedenti della pandemia.La compagnia aere britannica. La compagnia sta dunque programmando di ridurre di 9 unità la propria flotta portando da 36 a 27 gli aeromobili basati in Italia. Nelloda 22 a 21 glibasati a Milano Malpensa, da 7 a 4 quelli basati all’aeroporto di Napoli e da 7 a 2 quelli basati presso lo scalo di Venezia., Country Manager di easyJet Italia ha sottolineato che "ottimizzare la capacità e ridurre i costi in modo strutturale sono azioni necessarie per assicurare la sostenibilità del business nel lungo termine di easyJet, che per la prima volta ha chiuso un anno fiscale in perdita".