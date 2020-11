Mercati europei deboli. Tonica Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

telecomunicazioni

sanitario

tecnologia

viaggi e intrattenimento

costruzioni

Inwit

Prysmian

Banca Generali

Banca Mediolanum

Banco BPM

BPER

Unicredit

Banca Farmafactoring

La Doria

Tinexta

Zignago Vetro

Autogrill

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Carel Industries

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, che guardano all' andamento misto dei future statunitensi , anticipando una, più tardi., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,188. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,42%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,19%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e resta vicino alla parità(0%).Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,55% a 22.268 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.186 punti.Pressoché invariato il(+0,07%); guadagni frazionali per il(+0,45%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,33%),(+1,61%) e(+1,48%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,90%) e(-0,70%).di Piazza Affari, su di giri(+3,56%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,69%.Effervescente, con un progresso del 2,68%.In luce, con un ampio progresso dell'1,97%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,30%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,02%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,68%.Tra i(+3,58%),(+3,30%),(+2,93%) e(+1,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,51%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,67%.In caduta libera, che affonda del 3,50%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,09 punti percentuali.