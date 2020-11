MES, domani in Commissione al Senato informativa di Gualtieri

(Teleborsa) - L'informativa del ministro dell'Economia,, in vista della riunione dell'delsulla riforma dele sull'introduzione del dispositivo di sostegno al fondo di risoluzione unico avrà luogo in commissione alcome approvato dalla capigruppo e non in Aula come chiesto dall'opposizione.La stessa Aula ha infatti bocciato la richiesta e quindi l'informativa dovrebbe tenersi nelle commissioni congiunte diIntanto da Palma di Maiorca a margine delil ministro Gualtieri ha assicurato che "isaranno comesempre coerenti alle misure" intraprese dall'esecutivo e ha dichiarato che i ristori per i gestori deglinon dovrà passare necessariamente per un decreto.Quanto invece al possibile intervento del governo sulleil ministro dell'Economia ha annunciato che "l'intervento sulle tasse sarà molto largo".