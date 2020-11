Saipem, nuovo contratto per Ichthys LNG FEED Services

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata un contratto per servizi di ingegneria e progettazione front-end (FEED) di un modulo di compressione (BCM) destinato al progetto Ichthys LNG operato da INPEX. Si prevede l’installazione del BCM nella struttura di processo centrale Ichthys Explorer.Lo scope of work - spiega una nota - comprende l'ingegneria front-end del BCM e include l'opzione di fornire un prezzo su base lump sum per eseguire tutte le attività EPC, dalla progettazione dettagliata fino alla fabbricazione e load out., ha dichiarato: "Questo contratto favorisce la nostra presenza sostenibile in questo mercato strategico".