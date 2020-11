Vodafone, da Fondazione l'app contro la violenza sulle donne

Vodafone





(Teleborsa) - In occasione della, Fondazione Vodafone lancia il video manifesto del, la campagna social nata per comunicare l’impegno die la sua Fondazione contro la violenza di genere e per promuovere l’utilizzo di BrightSky, l’app sviluppata da Fondazione Vodafone per supportare le donne che subiscono violenza domestica e maltrattamenti. Pubblicati anche i risultati della nuova ricerca commissionata da Fondazione Vodafone sull’impatto della policy contro la violenza domestica e gli abusi in tutti i 27 mercati Vodafone.La campagna, firmata da We Are Social, ricalca una delle espressioni più utilizzate ironicamente sui social per porre domande imbarazzanti senza esporsi in prima persona. #ChiedoPerUnAmica, divenuto ormai un modo di dire, può essere anche una. Spesso, infatti, le donne che subiscono maltrattamenti non li riconoscono come tali: la famiglia, gli amici e i conoscenti possono quindi essere fondamentali per creare consapevolezza. La campagna ha visto il coinvolgimento di Florencia Di Stefano-Abichain, Valeria Fioretta, Annie Mazzola e Valentina Ricci, che hanno chiesto alle loro followers di condividere storie e atteggiamenti non accettabili all’interno di una relazione e promosso l’utilizzo di Bright Sky., sviluppata da Fondazione Vodafone in collaborazione con CADMI – Casa delle Donne Maltrattate e Polizia di Stato, è un'. BrightSky mette a disposizione una mappatura dei servizi di supporto che si occupano di maltrattamenti, sia a livello locale che nazionale, oltre a uno strumento di chiamata rapida al 112, attivabile con un singolo tocco su ogni pagina dell'app. Bright Sky vuole promuovere anche una corretta informazione sui diversi tipi di violenza perché le donne possano prendere decisioni consapevoli su come gestire la propria situazione. Per questa ragione dispone di un primo strumento di valutazione del rischio, che aiuta la donna o chi le sta vicino a comprendere la sicurezza di una relazione, e di un questionario finalizzato a sfatare stereotipi e luoghi comuni sul fenomeno della violenza di genere.. Vodafone ha infatti attuato una policy per i dipendenti che subiscono violenza domestica e maltrattamenti in 27 Paesi del Gruppo, compresa l’Italia. Con la policy di Vodafone Italia sulla violenza domestica, i dipendenti, nel pieno rispetto della privacy, possono usufruire di quindici giorni di permesso retribuito, oltre che del supporto psicologico di un medico competente e di servizi di consulenza per affrontare tutti i momenti delicati che si possono presentare in queste situazioni.In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,. La ricerca, curata dalla dott.ssa Jane Pillinger, esperta di violenza di genere nel mondo del lavoro, ha messo in luce che la policy di Vodafone sta cominciando ad avere un impatto concreto sulla qualità della vita dei dipendenti Vodafone che subiscono violenza domestica e abusi. La policy è divenuta uno standard i tutti i mercati Vodafone, contribuendo a creare un luogo di lavoro più inclusivo, basato su una maggiore consapevolezza e fiducia tra dipendenti. Anche di fronte all’enorme sfida posta dall’, Vodafone ha lavorato per adattare la policy fornendo ai propri manager strumenti aggiuntivi per riconoscere e dare supporto in caso di abusi e violenza domestica. Tra gli strumenti più efficaci, l'app BrightSky per aumentare la consapevolezza dei dipendenti, il congedo retribuito e orari flessibili, la formazione specifica per i manager e la consulenza di organizzazioni di supporto dedicate a contrastare la violenza domestica.