Wall Street apre al ribasso, dopo i dati sull'aumento dei disoccupati

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 29.930 punti, con uno scarto percentuale dello 0,39%, dopo il rally di ieri, quando aveva superato per la prima volta i 30.000 punti. Resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.629 punti. In frazionale progresso il(+0,36%); sulla parità l'(-0,08%).Sul consolidamento di Wall Street hanno inciso i dati sulle richieste di disoccupazione , che sono aumentate per la seconda settimana consecutiva a 778.000, mentre gli analisti si aspettavano un calo a 730.000.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,70%),(-1,13%) e(-0,77%).Tra i(+0,74%),(+0,69%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,95%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,86%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%.Tra i(+6,38%),(+3,19%),(+2,48%) e(+2,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,35%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,20%.Sensibili perdite per, in calo del 2,17%.In apnea, che arretra del 2,17%.