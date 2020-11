(Teleborsa) - L'segnala che nei due scorsi giorni (24 e 25 novembre) è molto aumentato, di circa 33 mila in soli due giorni, il numero delle domande di finanziamento inviate dalle banche alA ieri, 25 novembre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i, per un milione 330 mila domande, di cui 997 mila fino a 30 mila euro, per 19,5 miliardi di euro.