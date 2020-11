Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,58%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 3.630 punti.In moderato rialzo il(+0,6%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,01%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,42%),(-1,08%) e(-0,78%).Al top tra i(+1,43%),(+0,75%),(+0,63%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,63%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,8 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,17%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.(+10,78%),(+4,74%),(+3,35%) e(+2,14%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,23%.Sensibili perdite per, in calo del 2,30%.In apnea, che arretra del 2,20%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,18%.