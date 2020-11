Intesa Sanpaolo: "massima collaborazione" con antitrust per indagine RBM Salute

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -"sta prestando la" all'nell'istruttoria avviata dall'authority nei confronti di"La società evidenzia che il, luglio 2018 - luglio 2020, èdi RBM Salute, concretizzatosi lo scorsoe che da tale data sono state messe in atto misure concrete, volte ad allineare la qualità del servizio offerto agli assicurati agli elevati standard propri dell’intero Gruppo Intesa Sanpaolo", ha reso noto il gruppo bancario italiano in una nota.Questi interventi, ha sottolineato la banca, hanno contribuito a far sì che "ilnei primi nove mesi del 2020, pari allo 0,07% degli assicurati, sia risultatorispetto agli anni precedenti, in particolare quasi dimezzato rispetto al corrispondente periodo del 2018".Secondo il procedimento istruttorio dell'Antitrust , Intesa Sanpaolo RBM Salute e Previmedical avrebbero svolto una, consistente in condotte e omissioni volte a ostacolare l’esercizio dei diritti che derivano dal rapporto contrattuale, inducendo i consumatori/assicurati a rinunciare alle prestazioni economiche e assistenziali cui avrebbero diritto.