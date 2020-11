Maserati, tutta la linea elettrificata in 5 anni

FCA

(Teleborsa) - Entrotutti i veicolisaranno, cioè con motorizzazione ibrida o elettrica. Ad annunciarlo è l'amministratore delegato del marchiodurante il Milano Fashion Global Summit."Il nuovoche uscirà l'anno prossimo avrà oltre al motore a combustione anche quello ibrido. Anche le nuovesaranno elettrificate, tutta la linea sarà elettrificata nei prossimi 5 anni", ha dichiarato l'AD del marchio premium didurante l'evento."Ci muoviamo in maniera attenta per. I brand sono come le persone, è molto facile perdere credibilità ed è molto difficile ottenerla. Ed è importante mantenere un dialogo. Se il, sia per l'acquisto sia per l'assistenza. Ed è importante arrivare a prevenire le sue esigenze e i suoi bisogni, cosa che avviene solo attraverso la conoscenza della clientela", ha aggiunto Grasso.