Piazza Affari chiude in perdita, immobile il resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

telecomunicazioni

tecnologia

sanitario

viaggi e intrattenimento

chimico

materie prime

A2A

Telecom Italia

Pirelli

STMicroelectronics

BPER

Unicredit

Azimut

Saipem

IREN

Guala Closures

Acea

Rai Way

Autogrill

Mediaset

Banca MPS

Saras

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend, protagonista di una sessione in rosso. Conper il, gli indici europei interrompono il rally di novembre, anche se comunque ilSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,191. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 44,95 dollari per barile, in forte calo dell'1,66%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +115 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,57%.resta vicino alla parità(-0,02%), fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,44%, e piatta, che tiene la parità.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,46% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 24.121 punti.Poco sotto la parità il(-0,31%); sulla parità il(+0,14%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,47%),(+1,66%) e(+1,04%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-2,45%),(-1,50%) e(-1,33%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,18%),(+3,92%),(+2,40%) e(+1,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,59%.Calo deciso per, che segna un -2,46%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,13%.Tra i(+4,80%),(+3,12%),(+2,29%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,57%.In caduta libera, che affonda del 3,96%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,33 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,12%.