Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,19. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,37%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 45,26 dollari per barile, in calo dello 0,98%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,41%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,26%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 24.171 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,14%); guadagni frazionali per il(+0,37%).(+1,96%),(+1,44%) e(+1,04%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,14%),(-1,21%) e(-1,12%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,79%.Brilla, con un forte incremento (+2,21%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,13%.avanza dell'1,51%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,35%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,20%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,13%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,06%.Tra i(+3,60%),(+2,17%),(+1,65%) e(+1,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,02%.In caduta libera, che affonda del 2,49%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,08 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,06%.