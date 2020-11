Apre in positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Apertura in lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,35%, con l'indice che è sulla buona strada per la sua chiusura settimanale più alta di sempre, avendo perso solo una piccola parte dei guadagni realizzati all'inizio della settimana. Sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.641 punti. In rialzo il(+0,74%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,33%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,59%),(+0,55%) e(+0,49%). Il settore, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,75%),(+1,41%),(+1,18%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,88%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,71%.Al top tra i, si posizionano(+12,90%),(+3,76%),(+2,70%) e(+2,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,33%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,02%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.