Black Friday, quanti italiani rinunceranno a fare acquisti?

(Teleborsa) -(28%)i nela causa del peggioramento della propria situazione finanziaria dovuto al Covid. E’ quanto emerge da un sondaggio sul sito Coldiretti che analizza gli effetti della pandemia sul tradizionale appuntamento dedicato alloin vista del Natale, con promozioni e iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet.Se l’emergenza sanitaria ha avuto effetti dirompenti sulle possibilità di spesa di molte famiglie che negli anni scorsi avevano approfittato del week end di sconti – sottolinea Coldiretti – un altromentre un 32% non è semplicemente interessato alle offerte del “Venerdì nero”.Resiste comunque un, invece, delle offerte divisi quasi a metà con un 18% che farà acquisti prevalentemente nei negozi tradizionali e un 15% che, invece, si affiderà alla spesa on line, anche a causa delle limitazioni agli spostamenti e alle aperture degli esercizi commerciali imposte dalle misure anti pandemia, soprattutto nelleComplessivamente il giro di affari quest’anno in Italia si attesterà suitra l’aumento delle vendite on line e il calo di quelle nei negozi tradizionali. Undi quello dei