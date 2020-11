Doxee acquista azioni proprie

Doxee

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 29 aprile 2020, sono state effettuate al 25 novembre, le operazioni dipari allo 0,035% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario ponderato pari a 3,36 euro per azione e per un controvalore complessivo di 8.390 euro.Gli acquisti sono stati effettuati tra il 4 e il 25 novembre 2020.A seguito di tali operazioni, la Società detiene, al 25 Novembre 2020, complessivamente 4.500 azioni proprie, pari allo 0,063% del capitale sociale.A Milano, intanto,si muove al ribasso con i prezzi allineati a 3,3 euro, per una discesa dell'1,79%.