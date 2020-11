Generali Italia, Perin vince titolo “Direttore HR dell’anno”

(Teleborsa) - "Per confermarsi, per il secondo anno consecutivo, il punto di riferimento nelle politiche di valorizzazione delle risorse umane in Italia, e non solo. Per aver puntato su una cultura aziendale inclusiva, innovativa e flessibile in grado di stimolare leadership, diversità e talenti attraverso programmi di formazione, hackathon e Talent Days". Con questa motivazioneè stato premiato comeL'appuntamento, giunto alla X edizione e svoltosi presso gli studi televisivi de "Le Fonti TV" di Milano, – fa sapere Generali in una nota – si inserisce all’interno dell'"targata Le Fonti e ha visto la partecipazione virtuale dei migliori team e direttori delle riorse umane, delle imprese e avvocati giuslavoristi del panorama italiano.Il riconoscimento è stato assegnato da un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale. Il Comitato Scientifico fornisce un apporto unico sia come Giuria nella selezione dei finalisti, che nel successivo supporto alla selezione dei vincitori.