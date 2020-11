Notte dei ricercatori: ENEA, esperti a confronto su scienza, tecnologie e fake news sul Covid

(Teleborsa) - “COVID-19 tra dati scientifici, innovazioni tecnologiche e fake news. Il ruolo centrale dell’informazione”: questo il titolo dell’evento conclusivo delle manifestazioni per laorganizzate dal Centro di ricerchedi Brindisi nell’ambito del programma ERN-APULIA 2020.Fra i partecipanti,, direttore Laboratorio Microbiologia dell'Università di Padova,, direttore Clinica Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano,, docente di Igiene all’Università di Pisa e Assessore alla Sanità della Regione Puglia,, docente di Biologia, College of Science and Technology, Temple University (Pennsylvania), e, responsabile della divisione ENEA di Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute.La tavola rotonda – moderata dalla giornalista scientifica dell’ANSA Enrica Battifoglia – si svolgerà dalle 20 alle 22.30 e verrà trasmessa in diretta sul sito dell’ANSA e sulla pagina Facebook dell’ENEA.