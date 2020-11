Pagamenti elettronici, piano cashback in via sperimentale dall'8 dicembre

(Teleborsa) - Il provvedimento entrerà pienamente in funzione nel 2021, ma ildovrebbe partire in, qualche giorno dopo rispetto al primo dicembre, data ipotizzata inizialmente.Per il mese di dicembre è previsto unper le spese fattein esercizi commerciali fisici (non valgono quelli online), con une il divieto di frazionare i pagamenti per aumentare le transazioni. Lo potrà ottenere chi farà almeno dieci(con carte di credito o debito, bancomat, bonifici bancari o tramite app sullo smartphone) entro la fine del mese e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente.Laavrebbe già registrato il decreto ministeriale che ne definisce le regole, firmato negli ultimi giorni dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, secondo quanto riporta l'ANSA.Per accedere al cashback di dicembre, bisogna comunque registrarsi tramite l’o su altri sistemi messi a disposizione dagli operatori convenzionati con PagoPa, fornire il codice fiscale, gli estremi di una o più carte di credito e l’IBAN. I rimborsi arriveranno sul conto corrente