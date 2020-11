Positiva Milano allineata alle altre Borse europee

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, in una seduta senza scossoni in attesa dell'America, dove dopo la pausa per festività di ieri i listini chiuderanno alle 19 ora italiana.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. L'è sostanzialmente stabile su 1.809 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 45,13 dollari per barile, in calo dell'1,27%, in vista della riunione OPEC+ la prossima settimana Si riduce di poco lo, che si porta a +114 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,55%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,27%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,73%. Composta, che cresce di un modesto +0,4%., con ilche sale dello 0,40% a 22.290 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 24.206 punti.(+1,56%),(+1,46%) e(+1,13%) in buona luce sul listino milanese.Tra idi Milano, in evidenza(+3,04%),(+1,90%),(+1,77%) e(+1,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,28%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,41%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,28%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,00%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,73%),(+1,74%),(+1,60%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,95%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,45%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,25%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,15%.