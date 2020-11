Alleanza Assicurazioni lancia la nuova soluzione Vita

Generali

(Teleborsa) -, la compagnia diItalia guidata da Davide Passero, ha lancia la, rivolta alle persone che desiderano poter contare, in caso di premorienza, sulcon l’obiettivo di manteneree garantire loro un futuro sereno."Poter preservare il proprio stile di vita è sempre più rilevante per le famiglie italiane, anche alla luce del nuovo- ha dichiaratodi Alleanza Assicurazioni - Con la nuova soluzione Per Amore vogliamo rispondere a questa esigenza, sempre più sentita dalle famiglie e che sta assumendo una diffusa rilevanza sociale".Alleanza Assicurazioni ha lanciato il nuovo prodotto anche perchè consapevole che il nuovo contesto di incertezza stache gli italiani hanno. Come emerso da una recente ricerca sulla relazione tra Millenials e assicurazioni nel post-Covid condotta dall’Italian Insurtech Association, più della metà delle persone interpellate èad unaper bisogni primari e di protezione e, quindi, perCon la soluzione Per Amore è possibile continuare a sostenere i progetti dei propri famigliari riconoscendo unutile a fronteggiare le necessità contingenti. È, inoltre, possibile una personalizzazione della soluzione Vita con la possibilità di scegliere il capitale da assicurare (da 100 a 300 mila euro), la durata (da 5 a 15 anni) e le persone da proteggere e che beneficeranno del capitale.