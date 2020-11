Casa Bianca, prima squadra tutta al femminile per la comunicazione

(Teleborsa) - Per la prima volta nella storia, l'interodellasarà composto da. Quattro su sette saranno donne di colore e l'intera squadra sarà composta da persone che aveva già lavorato durante i mandati di Obama o che sono state membre della campagna elettorale di Joe Biden., direttrice della comunicazione con Obama, sarà ladella Casa Bianca insieme a Karine Jean-Pierre, vice portavoce.che è stata portavoce della campagna Biden-Harris, sarà, Pili Tobar vicedirettrice. Elizabeth Alexander sarà portavoce della futura first lady, Ashley Etienne direttrice della comunicazione della vicepresidentee Symone Sanders portavoce della vicepresidente."Sono orgoglioso di annunciare il primo team di comunicazione della Casa Bianca composto interamente da donne - ha dichiarato- Questeal loro lavoro e un impegno condiviso per ricostruire meglio questo Paese".