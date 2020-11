Decreto Ristori Quater, nel 2021 possibile esonero totale o parziale versamenti fiscali

(Teleborsa) - Ilmette sul piattoper nuove misure di sostegno alle imprese. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera il nuovo decreto, che prevedee contributivi delledalla crisi, che abbiano riportato una "significativa perdita di fatturato".A questo scopo viene istituito unfinalizzato a realizzare,delle misure fiscali e di ristoro concesse nel corso del 2020, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.Nel frattempo, il decreto prevede per tutte le imprese indistintamente ladel 30 novembre fino. Un mini slittamento per consentire di calcolare l'impatto del Covid sull'attività del primo semestre. Per le imprese con un fatturato inferiore ai 50 milioni, che abbiano subito nel primo semestre una%, le scadenze sono. La stessa data si applica alle imprese beneficiarie dei ristori in "zona rossa" ed ai ristoratori in "zona arancione", a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.ed a tutte le, pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche, se il contribuente ha presentato domanda di dilazione dei debiti per comprovate difficoltà economiche. Il blocco non si applicherà alle pratiche già attivate e scatterà subito dopo la presentazione della domanda di dilazione. Il blocco riguarderà anche i termini di prescrizione e decadenza. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.Allea statuto ordinario è stato assegnato poi undi euro per il finanziamento delle quote capitale deinel 2020.Arrivano anche degldall'emergenza sanitaria: una indennità di 1.000 euro a favore dei lavoratori stagionali deldegli stabilimenti termali e dello spettacolo ed una somma di 800 euro a favore dei lavoratori delledilettantistiche, del Coni e del Comitato paralimpico.Il nuovo decreto prevede anchecon una dotazione aggiuntiva di 500 milioni di euro per il 2020 dell'apposito fondo, gestito dal Ministero dei Beni culturali, per il ristoro delle perdite subite dal settore a causa delle norme restrittive allo svolgimento dell'attività.Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, anche la disponibilità del fondo rotativo per la concessione diÈ incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno dellee società sportive.Nuove, anche quella locale, e per gli straordinari dei, impegnati nella gestione dell'emergenza Covid. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza.Prevista anche la facoltà didi durata deisino al, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.