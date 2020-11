Energia, Covid colpisce settore già debole: nel 2019 giù fatturato e utili

Enel

(Teleborsa) - Tra il 2018 e 2019 ilha avuto un, avendo contestualmente visto. La pandemia sta quindi colpendo un settore che già a fine 2019 mostrava fragilità per ile per gli impegni di una non facile transizione verso un’. È quanto emerge nel tradizionale "Rapporto sui bilanci delle Società dell’energia in Italia" realizzato dal, che ha analizzato le imprese che producono, distribuiscono e vendono sia elettricità e gas, che petroli e carburanti.Giunto alla quinta edizione, lo studio fa emergere che il fatturato complessivo è stato di 290,1 miliardi di euro nel 2019, in diminuzione di 1,6 miliardi (-0,54%) rispetto ai 291,7 del 2018. In diminuzione del 5,1% rispetto alla vetta dei 306,9 miliardi toccati nel 2014. Ilè stato di; anche qui in diminuzione, del 6,56%, equivalenti a oltre 1,8 miliardi, sui 28 miliardi del 2018; ma in notevole aumento, del 12,5%, rispetto ai 23,2 miliardi del 2014. L’andamento dei suddetti valori ha determinato il rapporto tra margine operativo netto e fatturato, in calo dal 9,6% del 2018 al 9% del 2019; un dato, comunque, ben superiore a quel 7% - 8% che si registrava negli anni precedenti., tra il 2018 e il 2019, si sono(oltre 25 miliardi solo nell’ultimo biennio), da 146,3 a 161,6 miliardi di euro, mentre il rapporto tra debiti finanziari e fatturato è stato del 55,7% nel 2019, ormai stabilmente superiore al 50%, mentre prima del 2015 non superava il 45%.Glidelle società considerate sono, dai 182.987 del 2018 ai 185.597 di fine 2019; e di oltre 15.000 unità (+8,9%), rispetto ai 170.463 del 2014. Il, in aumento rispetto ai 1.594.000 del 2018 e comunque inferiore sui 1.801.000 del 2014;Il Centro Studi CoMar ha anche analizzato numeri e performance delle prime del settore, tra cui ci sono. Nel 2019,per fatturato,. Nei primi dieci posti per fatturato, ci sonocon il primo azionista italiano e 3 società, sempre di diritto italiano, ma controllate daDelle prime 10 nazionali, 8 sono a controllo pubblico, mentre le maggiori società italiane dell’energia controllate da holding estera sonoItaliana, Kuwait Petroleum Italia, Isab, Sonatrach Raffineria Italiana,Italia, Tamoil Italia.Le società con il migliore rapporto "MON su fatturato" sono. Le società con il migliore rapporto "fatturato per dipendente" risultano Alpha Trading, GSE Gestore Servizi Energetici, Edelweiss Energy Holding, mentre le società con il migliore rapporto "debiti finanziari su fatturato" sono Edelweiss Energy Holding, Ultragas CM, Shell Energy Italia.