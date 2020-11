Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Negativo anche il mercato USA.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,195. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,53%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 44,89 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +115 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,58%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,33%, vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,59%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,42%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,30%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 23.963 punti.In discesa il(-0,89%); sulla stessa linea, negativo il(-0,77%).In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,25% sul precedente.Nel listino, i settori(-3,16%),(-2,16%) e(-2,07%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 3,57%.Brilla, con un forte incremento (+2,2%).In luce, con un ampio progresso dell'1,97%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,47%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,96%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,65%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,31%.In caduta libera, che affonda del 3,25%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,50%),(+3,01%),(+1,99%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,66%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,29 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,09%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,91%.