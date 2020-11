FS Italiane: colloca bond decennale per 250 milioni sottoscritto da CDP

(Teleborsa) -ha, in private placement, un'(serie 15) di, a valere sul Programma quotato all'Il bond sarà, che rappresenta lapagata da FS per un'emissione obbligazionaria EMTN sul mercato dei capitali.FS Italiane ha peraltroin cui titoli di stato italiani hanno toccato il minimo storico.haa testimonianza del suo ruolo strategico al fianco delle imprese italiane per contribuire, soprattutto in questo momento, al processo di sviluppo sostenibile del Paese, attraverso investimenti in infrastrutture moderne e sicure che favoriscano la ripartenza dell'Italia.ha agito in qualità diI proventi del collocamento