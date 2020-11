Giappone, produzione industriale ottobre batte le attese

(Teleborsa) - In aumento la produzione delle fabbriche giapponesi a ottobre, seppur ad un ritmo più lento rispetto a settembre. Secondo la stima preliminare dell'indice destagionalizzato della produzione industriale dovrebbe esser salito del 3,8% dopo il +3,9% registrato il mee precedente. Il dato appare ben al di sopra delle attese che indicavano un +2,4%.il dato non destagionalizzato della produzione è indicato ancora in contrazione del 3,2% dopo il -9% della precedente rilevazione.L'aumento della produzione a ottobre è stato trainato dalla crescita delle, che segnano un +4,6%, mentre lesono scese dell'1,6%. La ratio delle scorte registra un calo di 1,6 punti percentuali.