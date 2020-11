MPS cavalca il rally su speculazioni M&A

Banca MPS

istituto di Rocca Salimbeni

FTSE Italia All-Share

(Teleborsa) - Grande inizio di giornata e di settimana per, che scambia in rialzo del 6,91% in Borsa. La speculazione sul titolo è stata alimentata dalle indiscrezioni di stampa che parlano della possibile uscita di Mustier da Unicredit , per favorire possibili nozze con la baca senese.Il tema aggregazioni resta centrale in un settore europeo in fase di consolidamento e con gli equilibri italiani che sono stati alterati dall'unione Intesa-UBI.La tendenza ad una settimana dell'è più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.