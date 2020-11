Regno Unito, massa monetaria M4 ottobre sotto attese

(Teleborsa) - La crescita dellariporta a ottobre un incremento dello 0,6%, in decelerazione rispetto al +0,8% del mese precedente (dato rivisto da +0,9%). Il dato pubblicato dalla Bank of England è inferiore alle attese degli analisti che avevano previsto una crescita dell'1%.Nello stesso periodo, idestagionalizzati hanno evidenziato un calo di 0,6 miliardi di sterline, dopo la crescita di 0,2 miliardi registrata il mese precedente.aumentano di 4,3 miliardi dopo la crescita di 4,9 miliardi registrata in precedenza. I prestiti per mutui crescono di 3,7 miliardi dopo che il mese precedente si era registrato un aumento di 4,2 miliardi.