Riforma MES: riflettori puntati su Eurogruppo

(Teleborsa) - Riflettori di oggi, lunedì 30 novembre, puntati sulla riunione dell'la cui agenda è dominata dal delicatodella riforma del fondo salva-Stati, messo ina causa dell'esplosione della pandemia, tornato ora prepotentemente allaIntanto,in qualità di commissario Ue per l'Economia, ha esclusoguarda con fiducia al Mes, auspicando che sulsi riusciranno a superare in tempi brevi i veti die che dopo la pandemia il Patto di stabilità dovrà cambiare.Il Ministro dell'Economiaintanto, in un'audizione congiunta davanti a sei commissioni di Camera e Senato, sottolinea che "la linea adottata dal Governo nelle trattative per la riforma del MES "è pienamente coerente con lee con laapprovata a dicembre".anticipata della rete di sicurezza del Fondo di risoluzione bancaria, e ancora più quello sulla valutazione dei rischi bancari, oggi sul tavolo dell'Eurogruppo nella riforma del MES - osserva Gualtieri - sonoe assicurare un'ulterioredel sistema bancario".Poi sgombra il campo da. "Le decisioni che verranno prese oggi dall'Eurogruppo sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità - chiarisce il titolare del Tesoro "la riforma è cosa distinta dalla scelta se usare o meno il Mes sanitario. Su questo esistono posizioni diverse nel Parlamento e nella stessa maggioranza, e ogni decisione dovrà essere condivisa