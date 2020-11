Snam, emesso con successo secondo transition bond per 600 milioni di euro

Snam

(Teleborsa) -ha concluso oggi con successo l’emissione del suoper un ammontare complessivo didi euro. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare progetti nella, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato lo scorso giugno.L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco disuperiore a, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori, configurandosi come il più lungo prestito obbligazionario con cedola pari a 0 mai emesso da un emittente italiano.La scadenza è fissata al 7 dicembre 2028, con una cedola annua del 0% con un prezzo re-offer di 99,728% (corrispondente a uno spread di 38 punti base sul mid swap di riferimento).L’amministratore delegato di Snam,, ha commentato: “Il successo del nostro secondo transition bond, il più lungo zero coupon mai emesso finora da una corporate italiana, è un segnale di fiducia del mercato nei confronti delle nostre iniziative nella transizione energetica, che avranno un ruolo chiave nel piano 2020-2024. Con questa emissione rafforziamo ulteriormente il nostro impegno nella finanza sostenibile, che è un pilastro della strategia ESG di Snam per supportare lo sviluppo delle attività per la decarbonizzazione del sistema, come l’idrogeno, il biometano, l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile”.Si tratta del secondo transition bond emesso da Snam dopo quello dello scorso 10 giugno, a testimonianza dell’impegno della società nellaa supporto delle crescenti iniziative nella transizione energetica, si legge in una nota. Nell’ambito del piano 2020-2024, presentato lo scorso 25 novembre, Snam ha annunciato l’ambizione di accrescere il peso della finanza sostenibile dall’attuale 40% a oltre il 60% del funding disponibile.Tramite questa emissione, Snam intende consolidare il proprio ruolo nella, allineando ulteriormente la struttura finanziaria alla strategia aziendale di lungo termine e allo stesso tempo diversificando la propria base di investitori.Le obbligazioni rientrano nell’ambito del(Euro Medium Term Note) di Snam dadeliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2020 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, MUFG, Société Générale, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH e UniCredit Bank AG.