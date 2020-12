Borsa Milano prosegue positiva con gli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Intesa Sanpaolo

Atlantia

Tenaris

Leonardo

Unicredit

Amplifon

Prysmian

DiaSorin

Sesa

Banca MPS

Guala Closures

La Doria

Acea

Rai Way

De' Longhi

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, dopo la pausa della viglia, complici anche iLeggera crescita dell', che sale a quota 1,197. Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +117 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,61%.avanza dello 0,95%, exploit di, che mostra un rialzo dell'1,90%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,04%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,40% a 22.150 punti.di Milano, troviamo(+2,81%),(+2,65%),(+2,10%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,70%.Sensibili perdite per, in calo del 2,62%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,08%.di Milano,(+5,36%),(+4,99%),(+4,64%) e(+4,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,36%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,03%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%.punti).