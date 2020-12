Borse asiatiche in rally con PMI Cina. Brillante Tokyo

Nikkei 225

(Teleborsa) -, supportate dall'ottimismo circa undalla crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 e dalla scommessa sulla persistenza degli. A sostenere il sentiment contribuisce il buon dato del, unito alla speranza sull'efficacia delanti-coronavirus.Giornata di guadagni per la Borsa di, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,34% ed il Topix in vantaggio dello 0,61%. Con la stessa tendenza(+1,66%).In forte rialzo le borse cinesi, conche avanza dell'1,71% ein crescita dell'1,86%. Sostenuta la piazza di(+1,19%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, positiva(+0,90%) assieme a(+0,20%),(+1,76%),(+2,56%) e(+2%).Buona la prestazione di(+0,89%), in linea con la borsa di(+1,04%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,25%. La giornata del 30 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,1%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,22%.Il rendimento dell'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento delscambia al 3,28%.