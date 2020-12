Brillante il listino americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

finanziario

informatica

Apple

Travelers Company

Boeing

Pfizer

3M

McDonald's

Tripadvisor

Western Digital

Micron Technology

Twenty-First Century Fox

Moderna

Bed Bath & Beyond

Altera

Autodesk

(Teleborsa) - Si conferma in buon rialzo la borsa di Wall Street al giro di boa con il sentiment degli investitori sostenuto ancora una volta dall'ottimismo sull'arrivo di vaccini contro il Covid-19 e dalla speranza di nuovi piani di stimolo all'economia.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un aumento dello 0,87%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,29%. Ottima la prestazione del(+1,63%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,47%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,37%),(+1,78%) e(+1,47%).Tra i(+3,22%),(+2,89%),(+2,84%) e(+2,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,88%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,74%.Al top tra i, si posizionano(+8,01%),(+6,09%),(+5,62%) e(+5,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,79%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,63%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,65%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,25%.