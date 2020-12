Credit Suisse, il CEO uscente di Lloyds Bank succederà al presidente Urs Rohner

Lloyds

(Teleborsa) - L'amministratore delegato uscente del gruppo, diventerà ildia partire dal 30 aprile 2021, quando il CDA ufficializzerà la sua nomina. Horta-Osório succederà al, "che si dimetterà nel 2021 come precedentemente annunciato al", ha annunciato la stessa seconda banca più grande della Svizzera, riferendosi al periodo di 12 anni di Rohner nel board, prima come vice-presidenti e dal 2011 come presidente.António Horta-Osório,, ha 56 anni guidato il gruppo Lloyds fino a ieri, quando ile direttore esecutivo. Horta-Osório ha iniziato la sua carriera nel settore bancario nel 1987 presso, per poi lavorare a"Sono estremamente felice di poter proporre come mio successore un professionista altamente comprovato e- ha affermato Urs Rohner - Sono convinto che António Horta-Osório darà un contributo importante al futuro successo della nostra banca". "Sono lieto di essere stato proposto come presidente del Consiglio di amministrazione di Credit Suisse - ha invece commentato António Horta-Osório -per sfruttare i numerosi punti di forza del gruppo",