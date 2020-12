Ristori quater: le misure del decreto pubblicato in Gazzetta

(Teleborsa) - Rinvio delle, nuoveuna tantum eper categorie più colpite e forze dell'ordine. Sono queste le principali misure contenute del, approvato ieri dal Governo e pubblicato in. Complessivamente, gli oneri del decreto ammontano a, mentre sonodi euro le"finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro" dei "destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato". Questi soggetti potranno godere di un "esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi".Quasi la metà degli oneri del decreto Ristori quater sono coperti condi euro che arrivano dal. Il fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia in occasione del decreto Rilancio con una dotazione di 12 miliardi di euro e 1,2 miliardi di euro sono stati usati per il Ristori bis.Una novità inserità nel provvedimento è l'anche per gli incaricati allea domicilio, che si aggiungono così agli, che riceveranno una ulteriore mensilità. Per il mondo dello, il Governo ha incrementato diil Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche e deciso di erogare per il mese di dicembre un'per i lavoratori del settore.Il versamento delè prorogatoper tutti,per le imprese con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre, a prescindere dalla perdità di fatturato, alle attività oggetto delle misure restrittive del DPCM del 3 novembre, a quelle delle zone rosse e ai i ristoranti in zona arancione. Per le stesse imprese è prevista anche lache scadono nel mese di dicembre. Vengono, inoltre, rinviate al primo marzo 2021 le scadenze dei pagamenti per later e ilrelativi alle rate scadute nel 2020.Il decreto Ristori quater stanzia anche 350 milioni di euro per, 10 ai bus scoperti turistici, 50 alla cultura e 90 a spettacoli e cinema. 62 milioni sono riservati alla, 5,3 aie 6,5 al personale sanitario militare.