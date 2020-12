Scuola, regia dei prefetti per trasporti e ingressi scaglionati

(Teleborsa) - Potrebbero essere iad avere un ruolo centrale nella, con il ritorno in presenza anche degli studenti delle superiori. A loro potrebbe essere chiesto di coordinare, nei rispettivi territori, l'legato all'attività scolastica, essenziale per permettere glied evitare assembramenti. Indicazioni più precise, scritte dal, potrebbero essere inserire già nel prossimo Dpcm.Il lavoro dei prefetti, in particolare per le Città metropolitane, sarebbe finalizzato a velocizzare la riorganizzazione dei trasporti in vista di una, anche se qualcuno spera che una parte degli istituti possano ripartire con la didattica in presenza già da mercoledì 9 dicembre."I prefetti hanno l’autorevolezza per poter coordinare un tavolo provinciale e decidere in tempi brevi delle soluzioni., ma in Italia la scuola è sempre la figlia povera - ha dichiarato il- Ancora non riesco a capire perché qualche governatore insiste nel non mandare a scuola i ragazzi se si trova in fascia gialla. Dobbiamo risolvere al più presto anche la questione dei tamponi rapidi: il commissario Domenico Arcuri li ha acquistati, ora serve organizzare il tracciamento nelle scuole ma dev’essere fatto al più presto".