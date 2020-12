Webuild, nuova emissione obbligazionaria riservata a investitori qualificati

Webuild

(Teleborsa) -, la multinazionale italiana specializzata nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse, ha annunciato la valutazione di unadiLa società ha incaricato BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank, in qualità di joint lead managers, e Banca Akros, Gruppo Banco BPM, BBVA e MPS Capital Services Banca per le Imprese, in qualità di co-managers, di organizzare uncon investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo didella potenziale emissione.delle nuove obbligazioni saranno destinati, in tutto o in parte, all’, il cui valore nominale attualmente in essere è pari a, ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata oggi dalla società. Sulla base delle condizioni di mercato, l’operazione complessiva sarà eseguita aWebuild ha reso noto che che le nuove obbligazioni saranno riservate esclusivamente aed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (